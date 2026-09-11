ÖTV-Ass an der Seite von Verstappen und „Kloppo“

Eine besondere Ehre wurde Österreichs Tennis-Youngster Joel Schwärzler dieser Tage zuteil! In der spanischen Hauptstadt Madrid posierte der 20-Jährige für die neuen „MOMENTS THAT UNITE“-Herbst/Winter-Kampagne seines Bekleidungssponsors Alpha Tauri an der Seite einiger Sportikonen.
Neben dem Harder standen auch Rallye-Ass Edgar Canet, Fußball-Weltmeister Fernando Torres, Freerunnerin Hazal Nehir, BMX-Flatland- Star Matthias Dandois, dem vierfachen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen, Skateboarder Danny Leon, Ex-Bayern- Stürmer Mario Gomez, DFB-Teamchef Jürgen Klopp und Skispringer Ryoyu Kobayashi vor der Kamera von Starfotograf Neil Bedford.
Schwärzler, der kommende Woche beim Duell mit Belgien erstmals Davis-Cup-Luft im ÖTV-Team schnuppern darf, ließ es sich dann auch nicht nehmen, einen ganz persönlichen Schnappschuss mit „Kloppo“ zu machen.
Highlight kurz vor Weihnachten
Nach dem Davis-Cup startet für Schwärzler ein „heißer Herbst“, den er mit einem ganz besonderen Highlight krönen könnte: der Teilnahme an den „Next Gen Finals“ in Saudi-Arabien. Bei dem mit über 1,8 Millionen Euro dotierten Event matchen sich kurz vor Weihnachten die besten acht U21-Spieler des Jahres miteinander. Aktuell hätte der Vorarlberger als Fünfter sein Ticket fix.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.