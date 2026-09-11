ÖTV-Ass an der Seite von Verstappen und „Kloppo“

Highlight kurz vor Weihnachten

Nach dem Davis-Cup startet für Schwärzler ein „heißer Herbst“, den er mit einem ganz besonderen Highlight krönen könnte: der Teilnahme an den „Next Gen Finals“ in Saudi-Arabien. Bei dem mit über 1,8 Millionen Euro dotierten Event matchen sich kurz vor Weihnachten die besten acht U21-Spieler des Jahres miteinander. Aktuell hätte der Vorarlberger als Fünfter sein Ticket fix.