Gesetz zur Obsorge soll neu gestaltet werden

Nach Scheidungen wird oft vor Gericht lange und intensiv gestritten. Meist geht es ums Geld, aber auch um die gemeinsamen Kinder. Auch weil Väter oft jahrelang ihre Kinder nicht sehen können, ist eine Reform endlich in Planung.
Exakt 44 Mal wurde einem Vater aus Oberösterreich innerhalb von mehr als einem Jahr von seiner Ex-Frau der Kontakt zu seinem Sohn verwehrt – Konsequenzen gab es für die Frau nicht. Unzählige andere Betroffen haben sich, nachdem wir über den Fall berichtet haben, bei der „Krone“ gemeldet. Sie alle haben ähnliche Probleme, müssen teilweise mehrere Jahre vor Gericht darum kämpfen, dass sie nach einer Trennung ihre Kinder sehen dürfen.
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