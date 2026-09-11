Gesetz zur Obsorge soll neu gestaltet werden

Exakt 44 Mal wurde einem Vater aus Oberösterreich innerhalb von mehr als einem Jahr von seiner Ex-Frau der Kontakt zu seinem Sohn verwehrt – Konsequenzen gab es für die Frau nicht. Unzählige andere Betroffen haben sich, nachdem wir über den Fall berichtet haben, bei der „Krone“ gemeldet. Sie alle haben ähnliche Probleme, müssen teilweise mehrere Jahre vor Gericht darum kämpfen, dass sie nach einer Trennung ihre Kinder sehen dürfen.