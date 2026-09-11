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Dakota & Pamela: Diese Looks waren verdammt sexy!

Society International
11.09.2026 16:00
Dakota Johnson zeigte im spektakulären Cut-out-Kleid ordentlich Haut, Pamela Anderson ließ im ...
Dakota Johnson zeigte im spektakulären Cut-out-Kleid ordentlich Haut, Pamela Anderson ließ im schwarzen Dress mit Schlitz bis zum Oberschenkel tief blicken.(Bild: Krone-Collage/AP/Evan Agostini, AFP/LEONARDO MUNOZ)
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Von krone.at

Beim Kering Foundation Dinner in New York zeigten Dakota Johnson und Pamela Anderson, wie sexy schwarze Abendmode sein kann. Dakota sorgte in einem spektakulären Cut-out-Kleid für Aufsehen, Pamela setzte mit einem Beinschlitz bis zum Oberschenkel einen besonders gewagten Akzent.

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Hier wurde nicht nur für den guten Zweck aufgetischt, sondern auch ordentlich mit den Reizen gespielt! Beim Caring for Women Dinner der Kering Foundation in New York zogen vor allem zwei Hollywood-Stars die Blicke auf sich: Dakota Johnson und Pamela Anderson.

Pünktlich zum Start der New York Fashion Week verwandelten die großteils schwarz gekleideteten prominenten Gäste den roten Teppich vor „The Pool“ in Manhattan in einen regelrechten Glamour-Laufsteg. 

Alix Earle trug ein Kleid von Gucci mit durchgehend aufgestickten silbernen Pailletten auf ...
Alix Earle trug ein Kleid von Gucci mit durchgehend aufgestickten silbernen Pailletten auf Tüllgrund, einem Neckholder-Ausschnitt und einem tiefen Rückenausschnitt.(Bild: 2026 Getty Images)
Rita Ora trug ein schwarzes Bustierkleid von Gucci mit Krokodilprägung.
Rita Ora trug ein schwarzes Bustierkleid von Gucci mit Krokodilprägung.(Bild: 2026 Getty Images)
Pamela Anderson trug ein schwarzes, langärmeliges Jersey-Abendkleid der Kollektion „Primavera“ ...
Pamela Anderson trug ein schwarzes, langärmeliges Jersey-Abendkleid der Kollektion „Primavera“ von Gucci, schwarze Pumps und eine silberne Clutch mit Kristallen.(Bild: 2026 Getty Images)

Doch zwischen all den spektakulären Roben waren es vor allem Dakota und Pamela, die mit ihren sexy Looks für Gesprächsstoff sorgten.

Dakota Johnson lässt tief blicken
Dakota Johnson weiß genau, wie man auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich zieht. Die Schauspielerin erschien in einer maßgeschneiderten Valentino-Robe, die mit gewagten Details für Aufsehen sorgte.

Mit der Mischung aus viel Stoff, raffinierten Cut-outs und edlen Diamanten gehörte Dakota ...
Mit der Mischung aus viel Stoff, raffinierten Cut-outs und edlen Diamanten gehörte Dakota Johnson zweifellos zu den auffälligsten Stars des Abends.(Bild: 2026 Getty Images)
Die Schauspielerin erschien in einer maßgeschneiderten Valentino-Robe, die mit gewagten Details ...
Die Schauspielerin erschien in einer maßgeschneiderten Valentino-Robe, die mit gewagten Details für Aufsehen sorgte.(Bild: 2026 Getty Images)
Dazu kombinierte Dakota funkelnde Schmuckstücke von Messika, darunter die Wild Moon Halskette ...
Dazu kombinierte Dakota funkelnde Schmuckstücke von Messika, darunter die Wild Moon Halskette sowie Ohrhänger und Ring aus der Star-Chaser-Kollektion.(Bild: 2026 Getty Images)

Statt eines klassischen Dekolletés setzte das schwarze Kleid auf einen tiefen Cut-out, der sich bis weit Richtung Taille zog. Zusätzliche Aussparungen an der Körpermitte verliehen dem Look eine aufregende Note, ohne seine elegante Wirkung zu verlieren. Der fließende Schnitt des bodenlangen Kleides sorgte dabei für die perfekte Balance zwischen Glamour und Sexyness.

Dazu kombinierte Dakota funkelnde Schmuckstücke von Messika, darunter die Wild Moon Halskette sowie Ohrhänger und Ring aus der Star-Chaser-Kollektion. 

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Pamela Anderson zeigt Bein
Pamela Anderson entschied sich für eine andere Form des sexy Auftritts. Während Dakota auf Transparenz setzte, ließ Pamela vor allem ihr Bein sprechen.

Anderson, ungeschminkt und komplett natürlich, setzte auf einen hohen Beinschlitz.
Anderson, ungeschminkt und komplett natürlich, setzte auf einen hohen Beinschlitz.(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)
Eine silberne Clutch war das einzige Schmuckstück, das die Schauspielerin zum schwarzen Kleid ...
Eine silberne Clutch war das einzige Schmuckstück, das die Schauspielerin zum schwarzen Kleid kombinierte.(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Die 59-Jährige erschien in einer eleganten schwarzen Robe von Gucci mit langen Ärmeln und hochgeschlossenem Ausschnitt. Auf den ersten Blick wirkte der Look fast streng. Doch dann kam der extrem hohe Schlitz bis zum Oberschenkel zum Vorschein. Damit zeigte Anderson bei jedem Schritt Bein und verlieh der ansonsten klassischen Robe eine gehörige Portion Sexappeal.

Mehr Bilder der hochkarätigen Gäste der Frauen-Gala der Kering Foundation:

Karlie Kloss
Karlie Kloss(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Salma Hayek und Rita Ora
Salma Hayek und Rita Ora(Bild: AFP/MIKE COPPOLA)
Alex Consani
Alex Consani(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Homer Gere
Homer Gere(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Cindy Bruna
Cindy Bruna(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)
Paris Hilton
Paris Hilton(Bild: AFP/LEONARDO MUNOZ)

Beim Charity-Dinner waren unter anderem auch Salma Hayek, Paris Hilton, Homer Gere, Rita Ora, Alix Earle oder Camila Morrone. Benefizveranstaltung fand am 10. September 2026 im „The Pool“ in New York statt.

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