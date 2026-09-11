Dakota & Pamela: Diese Looks waren verdammt sexy!

Die 59-Jährige erschien in einer eleganten schwarzen Robe von Gucci mit langen Ärmeln und hochgeschlossenem Ausschnitt. Auf den ersten Blick wirkte der Look fast streng. Doch dann kam der extrem hohe Schlitz bis zum Oberschenkel zum Vorschein. Damit zeigte Anderson bei jedem Schritt Bein und verlieh der ansonsten klassischen Robe eine gehörige Portion Sexappeal.