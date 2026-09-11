Wiener Darknet-Boss nutzte perfide Betrugsmasche

Insgesamt kam es im Zuge der Ermittlungen zu zwölf Festnahmen, 15 Personen wurden laut Polizei bereits verurteilt. Die drei mutmaßlichen Hauptakteure – alle ungefähr 40 Jahre alt und bislang unbescholten – befinden sich laut Ermittlern in Untersuchungshaft. Sie haben die Aussage verweigert. Für sämtliche Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung. Und selbst nach den umfangreichen Ermittlungen bleibt für die Polizei eine entscheidende Frage offen: War „Inko1“ tatsächlich die Spitze des Netzwerkes? Meusburger hält es jedenfalls für möglich, dass die Fäden noch weiter reichen. Und ein weiterer Hintermann außerhalb Österreichs sitzt …