Versuch eines Neubeginns an Grazer „Amok-Schule“

„Der Schulbetrieb kann starten“, sagt Meixner. Wo jetzt noch vereinzelt Handwerker und das Schulwartteam arbeiten, werden ab Montag mehrere Hundert Schüler den Hallen wieder Leben einhauchen. Viele von ihnen konnten sich schon ein erstes Bild von der umgestalteten Schule machen. Eltern, Schüler und Lehrer waren zudem stark in den Prozess integriert. „Man hat gemerkt, dass alle hier die Schule sehr lieben“, sagt Architekt Polding.

„Ich bin verantwortlich, dass wir die Schule in einen Normalbetrieb zurückführen. Das ist uns mit geeinten Kräften gelungen“, meint Liane Strohmaier zur „Krone“ und bedankt sich bei allen helfenden Händen. Die Schulleiterin musste funktionieren, als alles um sie herum zusammenbrach, sie eine Kollegin und neun Schüler verlor. Trotz dieser harten Zeit schafft sie es, Zuversicht auszustrahlen. Wie es ihr heute geht? „Es geht mir gut, danke.“