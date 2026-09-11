„Die Länge der Ferien ist nicht entscheidend“

Am Montag beginnt in Oberösterreich wieder der Schulalltag. Neun Wochen Ferien – für viele eine Herausforderung, weil die Kinder versorgt werden müssen. Aber das ist nicht die einzige Herausforderung, die auf Pädagogen, Schulerhalter und Eltern in den kommenden Jahren zukommt.
Die „Krone“ hat mit Sarah Mayr gesprochen, die an der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz das Beratungszentrum für Schulentwicklung, Supervision und Teamentwicklung leitet.
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