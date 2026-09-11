Berg-Tragödie: Rätsel um unbekannte Leiche gelöst

Jetzt herrscht traurige Gewissheit: Bei jenem Toten, der Ende August im Tiroler Tannheimer Tal entdeckt worden war, handelt es sich um einen 52-jährigen Einheimischen, der schon seit Monaten nicht mehr gesehen wurde.
Am 28. August, gegen 10.30 Uhr, hatte die Bergrettung Tannheim die Polizeiinspektion Grän über den Leichenfund am Gaishorn informiert. Für die Bergung des Verunglückten wurde der Polizeihubschrauber eingesetzt. Dabei unterstützten Mitglieder der Bergrettung Tannheim die Einsatzkräfte.
Die Polizei berichtete damals, dass der Mann in etwa 110 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein dürfte. Die Identität konnte zunächst nicht festgestellt werden. Eine Obduktion wurde angeordnet.
Identifizierungsmaßnahmen abgeschlossen
„Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wird mitgeteilt, dass es sich bei dem tödlich Verunglückten um einen 52-jährigen Österreicher handelt“, berichtete die Polizei am Freitag.
Toter offenbar vermisster Bergretter
Tragisches Detail: Beim Toten soll es sich um einen vermissten Bergretter und Bergführer handeln, der offenbar zuletzt im Mai gesehen worden war. Seine letzte WhatsApp-Nachricht datierte auf den 9. Juni. Danach verlor sich jegliche Spur. Bis jetzt ...
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