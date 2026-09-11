Chefin der legendären Wiener Eden Bar verstorben

Wiens Nachtleben ist um eine starke Frau ärmer. Michaela Schimanko, Chefin der Eden Bar und Tochter von Heinz Werner Schimanko, starb nach längerer Krankheit mit 62 Jahren.
Wer in der Wiener Innenstadt nachts unterwegs ist, landet wohl irgendwann immer in der „Eden“. Die Bar existiert bereits seit über 100 Jahren, zur Institution, wo sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaftsspitzen trafen – vornehmlich diskret – stieg sie unter der Führung von Heinz Werner Schimanko auf, dem „Nachtklubkönig“ mit der Glatze und dem markanten Schnauzer.
Nach Tod des Vaters übernahm die Tochter
Nach seinem Tod 2005 übernahm Tochter Michaela das Ruder und führte die Geschäfte fort. Ihr jüngerer Bruder Heinz Rüdiger Schimanko hatte nach dem Tod des Vaters das Hotel Orient übernommen.
Nun trauert die Familie Schimanko um die 62-Jährige. Wie die „Krone“ erfuhr, erlag sie einer Erkrankung. Unser Beileid gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen und allen, die ihr nahestanden.
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