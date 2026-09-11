Chefin der legendären Wiener Eden Bar verstorben

Wer in der Wiener Innenstadt nachts unterwegs ist, landet wohl irgendwann immer in der „Eden“. Die Bar existiert bereits seit über 100 Jahren, zur Institution, wo sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaftsspitzen trafen – vornehmlich diskret – stieg sie unter der Führung von Heinz Werner Schimanko auf, dem „Nachtklubkönig“ mit der Glatze und dem markanten Schnauzer.