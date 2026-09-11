Unternehmer vor Gericht im Chaos der Widersprüche

Am Landesgericht Klagenfurt wurde ein Kärntner Geschäftsführer wegen Betrugs und Missachtung der Vertraulichkeit in seiner Rolle angeklagt. Seine Anfang 2026 gelöschte Firma war bereits seit 2023 insolvent.
Ein insolventer Unternehmer musste sich am Donnerstag vor einem Schöffengericht wegen betrügerischer Krida, grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und Verletzung der Verantwortlichkeit als leitender Angestellter verantworten. Eine klare Sache? Nein, die Widersprüche nahmen im Laufe des Prozesses zu.
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