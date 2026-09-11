Unternehmer vor Gericht im Chaos der Widersprüche

Ein insolventer Unternehmer musste sich am Donnerstag vor einem Schöffengericht wegen betrügerischer Krida, grob fahrlässiger Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen und Verletzung der Verantwortlichkeit als leitender Angestellter verantworten. Eine klare Sache? Nein, die Widersprüche nahmen im Laufe des Prozesses zu.