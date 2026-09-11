König Haralds ältere Schwester Astrid ist tot!

Haakon erinnert an ihre „Herzlichkeit“ und ihr „Pflichtbewusstein“

König Haakon VIII. nahm die Nachricht vom Tod der Prinzessin einer Presseerklärung zufolge mit großer Trauer auf.

„Prinzessin Astrid repräsentierte das Königshaus ihr ganzes langes Leben lang mit Herzlichkeit und Pflichtbewusstsein“, wird er zitiert. „Im Alter von 22 Jahren musste sie nach dem Tod meiner Großmutter, Kronprinzessin Märtha, die Rolle der First Lady übernehmen. In ihrer Arbeit setzte sich Prinzessin Astrid stets besonders für die Belange und die Integration der Schwächsten in der Gesellschaft ein. Sie war sehr loyal und erfüllte ihre Pflichten stets mit Engagement, Präsenz und ansteckender Begeisterung.“