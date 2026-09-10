Falt-iPhone Duo: Das sind seine schärfsten Rivalen

Samsung, Huawei, Honor, Vivo, Motorola, Google, Oppo: Die Liste der Tech-Konzerne, die bereits Falt-Smartphones im Sortiment haben, ist lang. Apples iPhone Duo erscheint sieben Jahre nach dem ersten Falt-Smartphone von Samsung, in der Android-Welt sind faltbare Handys – obwohl bisher nur in geringer Stückzahl verkauft – längst etabliert und teils deutlich billiger. Sehen wir uns die wichtigsten iPhone-Duo-Rivalen daher einmal genauer an.