So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler

Auch von den NEOS kommt scharfe Kritik. „Das F in FPÖ steht ganz offensichtlich für frech – und für das Fehlen von jeglichem Respekt vor den Steuerzahlern“, wettert Generalsekretär Douglas Hoyos. Während die Menschen sparen müssten, haue die FPÖ „ihr Geld mit beiden Händen beim Fenster raus“. Für Hoyos zeigt die „fette Privatparty mitten im 1. Bezirk“ aber auch: „Wenn sich eine Partei so eine Sause leisten kann, ist die Parteienförderung ganz offensichtlich viel zu hoch“, und betont erneut eine Neos-Kernforderung für eine Senkung der Parteiförderung an.