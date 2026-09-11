„Kontrollierte Notlandung wäre möglich gewesen“

Frisch von der Wartung

Das Flugzeug des Typs Tecnam P2002JF war vor vier Jahren beim Hersteller erworben worden. Unmittelbar vor dem Unfall sei es einer 100-Stunden-Kontrolle in einem Wartungsbetrieb unterzogen worden. Benedikt K. hatte es von dort nach Salzburg überstellt. Er sollte am Unglückstag nach einem gründlichen Außencheck neben Fiona K. auch noch mit einem zweiten Flugschüler einen 30 bis 45 Minuten dauernden Erstflug durchführen. Beide waren gut vorbereitet. „Bei einem solchen Erstflug werden keine Slow Fights, keine Steilkurven und keine Notverfahren trainiert.“