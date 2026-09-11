KI-Boom auf Pump: Tech-Schulden explodieren

Gleichzeitig stiegen ihre außerbilanziellen Verpflichtungen, vor allem für Rechenzentren, Energieversorgung und KI-Infrastruktur, binnen eines Jahres von 573 Milliarden US-Dollar (rund 493,3 Milliarden Euro) auf rund 2,6 Billionen Dollar. Werden diese bisher nur teilweise sichtbaren Verpflichtungen berücksichtigt, erhöht sich die tatsächliche Schuldenlast der Unternehmen demnach im Durchschnitt um fast 150 Prozent. Die Kreditqualität der Konzerne verschlechtere sich dadurch rechnerisch um ein bis zwei Ratingstufen.