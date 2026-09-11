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KI-Boom auf Pump: Tech-Schulden explodieren

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11.09.2026 12:38
„Die Tech-Branche hat den Eisberg bislang umfahren, doch die Navigation wird schwieriger“, sagte ...
„Die Tech-Branche hat den Eisberg bislang umfahren, doch die Navigation wird schwieriger“, sagte Alexander Hirt, Experte bei Allianz Research.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz wird einer Studie zufolge zunehmend mit versteckten Schulden finanziert. Die langfristige Verschuldung der acht führenden US-Technologiekonzerne stieg binnen eines Jahres um 86 Prozent, geht aus einer am Freitag veröffentlichten Studie des Kreditversicherers Allianz Trade hervor.

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Gleichzeitig stiegen ihre außerbilanziellen Verpflichtungen, vor allem für Rechenzentren, Energieversorgung und KI-Infrastruktur, binnen eines Jahres von 573 Milliarden US-Dollar (rund 493,3 Milliarden Euro) auf rund 2,6 Billionen Dollar. Werden diese bisher nur teilweise sichtbaren Verpflichtungen berücksichtigt, erhöht sich die tatsächliche Schuldenlast der Unternehmen demnach im Durchschnitt um fast 150 Prozent. Die Kreditqualität der Konzerne verschlechtere sich dadurch rechnerisch um ein bis zwei Ratingstufen.

„Die Tech-Branche hat den Eisberg bislang umfahren, doch die Navigation wird schwieriger“, sagte Alexander Hirt, Experte bei Allianz Research. „Die eigentliche Entwicklung findet allerdings unter der Wasseroberfläche statt: Verpflichtungen, die heute noch nicht in den Bilanzen erscheinen, werden in den kommenden Jahren schrittweise zu tatsächlichen Verbindlichkeiten.“

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Risikoprämien mehr als verdoppelt
Die Kreditmärkte haben der Studie zufolge bereits reagiert. Die Risikoprämien, die sogenannten Spreads, für Anleihen großer Technologieunternehmen hätten sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Allianz Trade geht jedoch davon aus, dass die Risiken damit erst teilweise eingepreist sind.

„Trotz der steigenden Belastungen bleibt das unmittelbare Ausfallrisiko der Tech-Unternehmen gering“, erklärte Hirt. „Das größere Risiko liegt in einer fortgesetzten Spread-Ausweitung und damit einer schrittweisen Neubewertung der Bonität durch die Kapitalmärkte.“

Die Ergebnisse sind der Studie zufolge auch für die österreichische Wirtschaft relevant. Viele Unternehmen seien auf die Infrastruktur der großen US-Technologieanbieter angewiesen und planten selbst milliardenschwere KI-Investitionen.

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