Entführungs-Vorwurf! Mexiko-Kapitän wehrt sich

Mexikos Fußball-Nationalmannschaftskapitän Edson Alvarez weist Vorwürfe der Beteiligung an einer Entführung zurück. Der Filmemacher Juan Jose Lopez Ordonez hatte dem Fußballprofi vorgeworfen, sich Ende 2024 an einer Verschwörung zu dessen Entführung beteiligt zu haben. Der 28-jährige Mexikaner wies auf seinem Instagram-Kanal diese Unterstellungen unmissverständlich zurück.
„Angesichts der jüngsten Veröffentlichungen und Äußerungen halte ich es für notwendig, diese Angelegenheit klar und deutlich zu kommentieren. Ich weise jegliche Behauptung oder jeden Versuch, meinen Namen mit Ereignissen oder Konflikten in Verbindung zu bringen, die in keinerlei Zusammenhang mit mir stehen, kategorisch zurück.“
Ordonez behauptet zudem, Alvarez schulde ihm 3,5 Millionen Pesos (rund 180.000 Euro). Der Mittelfeldspieler verlangte Beweise für sein Fehlverhalten, diese könne man den zuständigen Behörden, Staatsanwälten und Gerichten vorlegen.“ Er selbst habe mit den geschilderten Vorwürfen nichts zu tun.
Fünf WM-Spiele
Alvarez (West Ham United) bestritt bei der WM vier von fünf Partien der Mexikaner und führte das Team als Kapitän an. Der Co-Gastgeber verlor im Aztekenstadion das Achtelfinale gegen England mit 2:3.
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