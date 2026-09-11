Entführungs-Vorwurf! Mexiko-Kapitän wehrt sich

„Angesichts der jüngsten Veröffentlichungen und Äußerungen halte ich es für notwendig, diese Angelegenheit klar und deutlich zu kommentieren. Ich weise jegliche Behauptung oder jeden Versuch, meinen Namen mit Ereignissen oder Konflikten in Verbindung zu bringen, die in keinerlei Zusammenhang mit mir stehen, kategorisch zurück.“