Barca: 150-Millionen-Euro-Klausel für 18-Jährigen!

Der FC Barcelona bindet Torjäger Hamza Abdelkarim langfristig an den Klub. Der erst 18-jährige Ägypter erhält einen neuen Vertrag bis 2030 – inklusive einer saftigen Ausstiegsklausel.
Wie die Katalanen am Dienstag bekannt gaben, wird der Kontrakt des vielversprechenden Mittelstürmers vorzeitig verlängert. Besonders auffällig: Die im neuen Arbeitspapier verankerte Ausstiegsklausel steigt von bislang 15 auf satte 150 Millionen Euro.
Vier Tore unter Flick
Abdelkarim war im Frühjahr 2026 vom ägyptischen Spitzenklub Al-Ahly SC in den Nachwuchs der „Blaugrana“ gewechselt. Im Sommer verpflichtete Barcelona den beidfüßigen Angreifer für 1,5 Millionen Euro fest.
In der Sommervorbereitung stellte der Youngster seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Mit vier Treffern war er der beste Torschütze der Katalanen in den Testspielen unter Trainer Hansi Flick.
Ohne Urlaub direkt zu den Profis
Seine ersten Einsätze für Barcelona hatte Abdelkarim in der Juvenil A unter Trainer Pol Planas absolviert. Noch bevor er für Barça Atlètic aufgelaufen war, wurde der Stürmer in die ägyptische Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft berufen. Dort kam er jeweils in der Schlussphase der Partien zum Einsatz.
Anschließend verzichtete Abdelkarim auf Urlaub und stieg direkt in die Vorbereitung der ersten Mannschaft ein. Seine starken Auftritte blieben nicht ohne Folgen: Flick berief den 18-Jährigen auch für die ersten Pflichtspiele in den Profikader. Mittlerweile sammelte der Torjäger sogar seine ersten Minuten in LaLiga. Barcelona hat sich die Dienste seines Rohdiamanten nun jedenfalls langfristig gesichert.
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