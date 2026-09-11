Barca: 150-Millionen-Euro-Klausel für 18-Jährigen!

Ohne Urlaub direkt zu den Profis

Seine ersten Einsätze für Barcelona hatte Abdelkarim in der Juvenil A unter Trainer Pol Planas absolviert. Noch bevor er für Barça Atlètic aufgelaufen war, wurde der Stürmer in die ägyptische Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft berufen. Dort kam er jeweils in der Schlussphase der Partien zum Einsatz.