E-Bikerin (58) nach Sturz nun in Klinik verstorben

Traurige Nachrichten aus der Innsbrucker Klinik: Eine 58-jährige Italienerin ist nach ihrem fatalen Sturz mit einem E-Bike am Drauradweg in Strassen in Osttirol ihren schweren Verletzungen erlegen.
Ereignet hatte sich der schreckliche Unfall am Dienstag gegen 12 Uhr. Die 58-Jährige war gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter auf dem Drauradweg bei Strassen in Richtung Lienz unterwegs. Die Angehörigen fuhren laut eigenen Angaben nur wenige Sekunden hinter der Radfahrerin.
Den Sturz selbst konnten der Ehemann und die Tochter jedoch nicht beobachten, berichtete die Polizei. Als sie die Frau erreichten, fanden sie die 58-Jährige bewusstlos am rechten Fahrbahnrand liegend vor.
Mit Hubschrauber in die Klinik
„Die E-Bikerin erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen am Kopf“, so die Ermittler weiter. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden! Nach der Erstversorgung wurde die Italienerin schließlich mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Verletzungen waren zu schwer
Dort ist die Frau letztlich ihren schweren Verletzungen erlegen. „Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine gerichtliche Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache angeordnet“, so die Polizei am Freitag.
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