E-Bikerin (58) nach Sturz nun in Klinik verstorben

Mit Hubschrauber in die Klinik

„Die E-Bikerin erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen am Kopf“, so die Ermittler weiter. Die Frau musste vor Ort reanimiert werden! Nach der Erstversorgung wurde die Italienerin schließlich mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.