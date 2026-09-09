Kickls „Lieblingssender“: FPÖ klagt den ORF

„Können das nicht einfach so im Raum stehen lassen“

Die Freiheitlichen reichen eine zivilrechtliche Klage auf Unterlassung gegen den ORF wegen Unterlassung ein. Es klagen die Partei sowie der Parlamentsklub wegen Rufschädigung.

„Harte inhaltliche Auseinandersetzungen gehören zur Politik. Aber wenn es – so wie in diesem Fall – nur darum geht, den Ruf der FPÖ zu schädigen, ohne dafür auch nur einen einzigen Beweis auf den Tisch zu legen, dann können wir das nicht einfach so im Raum stehen lassen“, so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.