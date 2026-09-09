Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie

Gefügig gemacht, missbraucht, erniedrigt – zum Vergewaltigen „verkauft“. Dieser Fall ist an menschlicher Grausamkeit nicht zu übertreffen. Eine 39-jährige Mutter aus Oberösterreich soll vom Ehemann systematisch betäubt und Fremden zum Missbrauch überlassen worden sein. Auch in ihrer qualvollen Todesnacht! Seine Frau – in Chats bezeichnet er sie eiskalt als „totes Fleisch“ – soll der Lkw-Fahrer teils um 500 Euro verkauft haben.