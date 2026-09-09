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Mutter (39) aus OÖ tot

„Krone“ deckt Netzwerk von Vergewaltigern auf!

Österreich
09.09.2026 05:00
Nacht des Grauens: Eine 39-jährige Mutter aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Nacht des Grauens: Eine 39-jährige Mutter aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen Martyrium (Symbolbild).(Bild: AungMyo - stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Christoph Budin und Sandra Pichler-Ramsauer

Monster leben mitten unter uns! Ein an menschlichen und seelischen Abgründen nicht zu übertreffender Fall liegt der „Krone“ im Detail vor und lässt den Atem stocken. Selbst Mord-Ermittler haben so etwas noch nie erlebt. Es ist ein Krimi, den es in Österreich bis dato so nicht gegeben hat. Es geht um Online-Netzwerke, Missbrauch, Erniedrigung, „verkaufte“ Vergewaltigungen an Fremde – bis zum Tod ...

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Die brutalen Übergriffe erinnern an den Fall Gisèle Pelicot in Frankreich. Die Französin überlebte – die Oberösterreicherin ist tot.

Ihr Mann, ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Oberösterreich, sprach bei der Polizei von einem „Unfall bei Sex-Spielen“. Jetzt wird klar: Seine Frau wurde zu Tode missbraucht. Sie soll vom Ehemann systematisch betäubt und Fremden zum Missbrauch überlassen worden sein. 

Alle Hintergründe zu dem unfassbaren Fall voller Gewalt und menschlicher Abgründe lesen Sie bei KronePLUS:
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
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Horror-Fall in OÖ
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
09.09.2026

Kaum zu ertragende Chats zeigen das monatelange Martyrium der 39-jährigen Mutter. Mordkommission und Staatsanwaltschaft ermitteln auf Hochtouren. Der Ehemann und ein Komplize sitzen in U-Haft, weitere Beschuldigte sind im Visier.

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