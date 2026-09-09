„Krone“ deckt Netzwerk von Vergewaltigern auf!

Monster leben mitten unter uns! Ein an menschlichen und seelischen Abgründen nicht zu übertreffender Fall liegt der „Krone“ im Detail vor und lässt den Atem stocken. Selbst Mord-Ermittler haben so etwas noch nie erlebt. Es ist ein Krimi, den es in Österreich bis dato so nicht gegeben hat. Es geht um Online-Netzwerke, Missbrauch, Erniedrigung, „verkaufte“ Vergewaltigungen an Fremde – bis zum Tod ...