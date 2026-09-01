Dyson erfindet die elektrische Zahnbürste neu

Erster Eindruck: Wie eine kleine „Wasser-Schrotflinte“

Die „Krone“ hatte bereits Gelegenheit, einen ersten Blick auf die Dyson-Zahnbürste zu werfen – und das Gerät wirkt durchaus fähig. Beim Kurztest „feuerte“ die Munddusche in die Zahnzwischenräume, als wäre sie eine kleine Wasser-Schrotflinte: Der Wasserstrahl weitet sich dabei, wenn er in die Zwischenräume vordringt, was einerseits eine bessere Putzleistung verspricht und andererseits schmerzfreier sein sollte als die oft an kleine „Hochdruckreiniger“ erinnernden Mundduschen, die es sonst am Markt gibt. Der Bürstenkopf hat ebenfalls ordentlich Power, ist allerdings mit RFID-Chip ausgestattet, was die Verwendung von Dritthersteller-Zubehör erschweren dürfte. Wie es um Handhabung und Putzleistung im Alltag steht, muss Dysons CameraJet allerdings erst noch im ausführlichen Test zeigen.