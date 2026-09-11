Prinzessin Kate kehrt ins Krebs-Krankenhaus zurück

Hier kämpfte sie um ihr Leben – jetzt kämpft sie für andere! Großbritanniens Kronprinzessin, Prinzessin Kate (44), kehrte am Freitag ins Royal Marsden Hospital zurück, wo sie über Monate tapfer gegen den Krebs kämpfte. Doch diesmal kam sie nicht als Patientin, sondern als Unterstützerin mit einer ganz besonderen Mission.
Die Prinzessin wollte mit eigenen Augen sehen, wie die Spendengelder eingesetzt werden, die sie mit ihrer außergewöhnlichen Wohltätigkeitsaktion gesammelt hatte.
Im Juni hatte sich die Prinzessin einer gewaltigen Herausforderung gestellt: der berühmten „Three Peaks Challenge“. Innerhalb von nur 24 Stunden bestieg sie die höchsten Berge Englands, Schottlands und Wales‘, um Spenden für das Royal Marsden Hospital in London zu sammeln.
Versprechen an Bruder James eingelöst
Für Kate war die Aktion weit mehr als nur ein sportlicher Kraftakt. Nach ihrer Krebsdiagnose im März 2024 und der anschließenden Chemotherapie wollte sie Betroffenen Mut machen und dem Krankenhaus etwas zurückgeben. Gemeinsam mit ihrem Bruder James Middleton, dem sie während ihrer Therapie versprach, es mit ihm gemeinsam zu schaffen, erklomm sie die Berge und sammelte dabei Spenden.
Spenden für emotionale Begleitung der Patienten
Jetzt besuchte die künftige Königin das Royal Marsden, um sich über das Projekt zu informieren, das durch die gesammelten Spendengelder unterstützt wird. Das Geld fließt in ein neues Zentrum für ganzheitliches Wohlbefinden und Genesung. Dort sollen Krebspatienten künftig nicht nur medizinisch behandelt, sondern auch emotional, sozial und psychologisch begleitet werden.
Während ihres Besuchs nahm sich Kate viel Zeit für Gespräche mit Ärzten, Pflegekräften und Patienten. Sie traf unter anderem Menschen, die wegen Brustkrebs, Hirntumoren oder Krebs im Kopf-Hals-Bereich behandelt werden. Immer wieder zeigte die Prinzessin dabei jene besondere Empathie, die sie seit ihrer eigenen Erkrankung auszeichnet.
Zurückgeben ist nun ihr höchste Priorität
Seit Kate Anfang 2025 öffentlich bekannt gab, dass sie sich in Remission befindet, setzt sie sich verstärkt für andere Betroffene ein. Die dreifache Mutter spricht offen darüber, wie sehr eine Krebsdiagnose das Leben verändert, nicht nur für die Patienten selbst, sondern auch für ihre Familien. Genau deshalb liegt ihr das neue Zentrum besonders am Herzen: Es soll Menschen helfen, nach der Therapie wieder zurück ins Leben zu finden.
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