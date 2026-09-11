Prinzessin Kate kehrt ins Krebs-Krankenhaus zurück

Zurückgeben ist nun ihr höchste Priorität

Seit Kate Anfang 2025 öffentlich bekannt gab, dass sie sich in Remission befindet, setzt sie sich verstärkt für andere Betroffene ein. Die dreifache Mutter spricht offen darüber, wie sehr eine Krebsdiagnose das Leben verändert, nicht nur für die Patienten selbst, sondern auch für ihre Familien. Genau deshalb liegt ihr das neue Zentrum besonders am Herzen: Es soll Menschen helfen, nach der Therapie wieder zurück ins Leben zu finden.