Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht

Protokoll des Grauens über die letzten Stunden der zu Tode missbrauchten, 39-jährigen Mutter aus Marchtrenk (Oberösterreich)! Die „Krone“ deckte, wie berichtet, den grausamen Fall rund um ein Vergewaltiger-Netzwerk auf, den die Ermittler „Pelicot 2.0“ nennen. Der ausgewertete Chat-Verlauf des Ehemannes und des zweiten mutmaßlichen Vergewaltigers erschüttern. Wie zum Hohn schreibt der hauptverdächtige Ehemann (51) weinerliche Jammerbriefe „über die Liebe meines Lebens“ aus der Zelle an die Tochter.