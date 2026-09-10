USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten

Putin rückt nicht von Kriegsziel ab

Dieses Zeitfenster müsse genutzt werden, da Russland dann den Winter nutzen wolle, um die Ukraine weiter unter Druck zu setzen. Die Fakten sprechen dafür, dass Putin genau das vorhat. Denn das Ziel, das gesamte Industrierevier Donbass in der Ostukraine zu erobern, gilt weiterhin. Als Deadline für die Eroberung hat der Kreml das Jahresende 2026 vorgegeben. Diese einzuhalten, ist angesichts der minimalen Gebietsgewinne zwar absolut illusorisch, Russland rückt von dem Kriegsziel aber nicht ab.