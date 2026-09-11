Trump bei 9/11-Gedenkfeier: „Deshalb kämpfen wir“

Schweigeminuten für Opfer

Während der Zeremonie in New York wurden mehrere Schweigeminuten abgehalten. Erstmals soll in diesem Jahr so auch der Opfer gedacht werden, die an den Folgen der Anschläge vom 11. September gestorben sind. Nach Angaben der US-Regierung hat die Zahl der Menschen, die durch gesundheitliche Probleme infolge der Anschläge gestorben sind, die der Opfer am Tag der Anschläge selbst bereits „weit überschritten“.