Emirate überdenken wegen Iran-Krieg KI-Großprojekt

Das Fünf-Gigawatt-Projekt ist eines der größten außerhalb der USA und von zentraler Bedeutung für die Ambitionen der VAE, eine globale Macht bei Künstlicher Intelligenz (KI) zu werden und ihre Wirtschaft unabhängiger vom Öl zu machen. Es wird von G42 geleitet, einem KI-Unternehmen, das vom nationalen Sicherheitsberater der VAE, Scheich Tahnoun bin Zayed al Nahyan, kontrolliert wird. Im Gegenzug für den Zugang zu KI-Chips vom US-Hersteller Nvidia und anderer US-Technologie hatten die VAE zugestimmt, ihre KI-Beziehungen zu China abzubrechen.