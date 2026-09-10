40 Jahre „Zelda“: Neuheiten-Feuerwerk bei Nintendo

Neues „Metroid“, Gratis-Update für „Mario Kart World“

Nach der großen „Zelda“-Show gewährte Nintendo im Zuge einer weiteren Videobotschaft auch Einblick in die kommenden Spieleneuheiten außerhalb des „Zelda“-Universums. Zu den Highlights zählen das düstere „Metroid Ravenous“ und das niedliche „Kirby and the World beyond“ – beide Spiele werden im ersten Halbjahr 2027 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.