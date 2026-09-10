Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Film, Konzerte, Games

40 Jahre „Zelda“: Neuheiten-Feuerwerk bei Nintendo

Digital
10.09.2026 10:21
Von Fans mit Spannung erwartet: Ein Remake des N64-Klassikers „The Legend of Zelda: Ocarina of ...
Von Fans mit Spannung erwartet: Ein Remake des N64-Klassikers „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ ist in Arbeit. Es erscheint am 5. November.(Bild: Nintendo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der japanische Videospielekonzern Nintendo feiert das 40. Jubiläum seiner legendären Action-RPG-Reihe „The Legend of Zelda“ – und kündigt in einer Videobotschaft umfangreiche Feierlichkeiten an. Neben einem Live-Action-Film und einer weltweiten Konzert-Tour steht auch eine modernisierte Neuauflage des N64-Klassikers „Ocarina of Time“ vor der Tür.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Video stellt Nintendos Spiele-Mastermind Shigeru Miyamoto die zahlreichen Aktionen zum 40. Serienjubiläum näher vor – darunter eine Jubiläumsedition der Switch-2-Konsole, passendes Zubehör und die weltweit gastierende Konzertreihe. Auch ein paar Informationsschnipsel zum kommenden Live-Action-Film gibt es zu sehen.

Nach Miyamoto tritt Serienproduzent Eiji Aonuma vor die Kamera und stellt das kommende Remake des Kult-Spiels „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ vor, das nicht nur mit verbesserter Grafik, sondern auch modernisierter Steuerung und neuen Gameplay-Mechaniken aufwarten wird.

Neues „Metroid“, Gratis-Update für „Mario Kart World“
Nach der großen „Zelda“-Show gewährte Nintendo im Zuge einer weiteren Videobotschaft auch Einblick in die kommenden Spieleneuheiten außerhalb des „Zelda“-Universums. Zu den Highlights zählen das düstere „Metroid Ravenous“ und das niedliche „Kirby and the World beyond“ – beide Spiele werden im ersten Halbjahr 2027 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.

Neue Inhalte gibt es aber auch für bereits erhältliche Switch-2-Games, allen voran den beliebten Funracer „Mario Kart World“, der per Gratis-Update mit einigen neuen Strecken aufgewertet wird.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
10.09.2026 10:21
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Nintendo
Kamera
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Billiger als bei Apple
Falt-iPhone Duo: Das sind seine schärfsten Rivalen
Von Fans mit Spannung erwartet: Ein Remake des N64-Klassikers „The Legend of Zelda: Ocarina of ...
Film, Konzerte, Games
40 Jahre „Zelda“: Neuheiten-Feuerwerk bei Nintendo
Krone Plus Logo
Umstrittener IFA-Trend
Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen
Saubermacher-Vorstandsvorsitzender Andreas Opelt (l.) und Anlagenleiter Hanspeter Plazovnik (r.) ...
Krone Plus Logo
Risiko Akku-Recycling
„Vor einer Stunde war wieder die Feuerwehr da“
Dyson CameraJet: Die erste Zahnbürste des vor allem für seine Sauger bekannten Tech-Konzerns ...
Mit Kamera, Munddusche
Dyson erfindet die elektrische Zahnbürste neu
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Wenn es ruckelt
Funklöcher aufspüren: Jäger des verlorenen WLAN
Rechenzentrum wackelt
Emirate überdenken wegen Iran-Krieg KI-Großprojekt
750.000 Euro Schaden
Wiener Darknet-Boss nutzte perfide Betrugsmasche
2,6 Billionen Dollar
KI-Boom auf Pump: Tech-Schulden explodieren
Premiere in Venedig
Musk droht Machern von kritischer Doku Klagen an

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf