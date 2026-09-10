40 Jahre „Zelda“: Neuheiten-Feuerwerk bei Nintendo

Der japanische Videospielekonzern Nintendo feiert das 40. Jubiläum seiner legendären Action-RPG-Reihe „The Legend of Zelda“ – und kündigt in einer Videobotschaft umfangreiche Feierlichkeiten an. Neben einem Live-Action-Film und einer weltweiten Konzert-Tour steht auch eine modernisierte Neuauflage des N64-Klassikers „Ocarina of Time“ vor der Tür.
Im Video stellt Nintendos Spiele-Mastermind Shigeru Miyamoto die zahlreichen Aktionen zum 40. Serienjubiläum näher vor – darunter eine Jubiläumsedition der Switch-2-Konsole, passendes Zubehör und die weltweit gastierende Konzertreihe. Auch ein paar Informationsschnipsel zum kommenden Live-Action-Film gibt es zu sehen.
Nach Miyamoto tritt Serienproduzent Eiji Aonuma vor die Kamera und stellt das kommende Remake des Kult-Spiels „The Legend of Zelda: Ocarina of Time“ vor, das nicht nur mit verbesserter Grafik, sondern auch modernisierter Steuerung und neuen Gameplay-Mechaniken aufwarten wird.
Neues „Metroid“, Gratis-Update für „Mario Kart World“
Nach der großen „Zelda“-Show gewährte Nintendo im Zuge einer weiteren Videobotschaft auch Einblick in die kommenden Spieleneuheiten außerhalb des „Zelda“-Universums. Zu den Highlights zählen das düstere „Metroid Ravenous“ und das niedliche „Kirby and the World beyond“ – beide Spiele werden im ersten Halbjahr 2027 für die Nintendo Switch 2 erscheinen.
Neue Inhalte gibt es aber auch für bereits erhältliche Switch-2-Games, allen voran den beliebten Funracer „Mario Kart World“, der per Gratis-Update mit einigen neuen Strecken aufgewertet wird.
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