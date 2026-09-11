Mercedes dominiert Training – Probleme bei McLaren

Defekt bei Weltmeister Norris

Antonellis Teamkollege George Russell, Zweiter im Klassement mit 66 Punkten Rückstand auf seinen 20-jährigen Silberpfeil-Kollegen, kam im zweiten Freien Training auf Platz fünf (+0,337). Gar nicht gut lief es für Weltmeister Lando Norris am späten Nachmittag. Der zuletzt wieder formstarke Brite musste seinen McLaren früh in der Garage wegen eines Defekts abstellen. Und auch für Spaniens Formel-1-Idol Fernando Alonso gab es vor den Augen u.a. von Real-Madrid-Goalie Thibaut Courtois und Ex-Fußball-Star David Beckham mehr Ruhezeiten als erhofft auf dem Kurs mit der spektakulären Steilkurve „Monumental“ vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag (15 Uhr).