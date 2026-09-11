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Grand Prix von Spanien

Mercedes dominiert Training – Probleme bei McLaren

Formel 1
11.09.2026 18:01
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch im zweiten Training für den Grand Prix von Spanien dominierte Mercedes. WM-Leader Kimi Antonelli war am Freitagnachmittag der Schnellste. Probleme mit dem Getriebe hatte McLaren – ausgerechnet Weltmeister Lando Norris konnte keine Runde ins Ziel bringen ... 

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WM-Leader Kimi Antonelli hat im zweiten Freien Training die schnellste Runde des Tages auf dem neuen Formel-1-Kurs in Madrid gedreht. Der Mercedes-Pilot benötigte am Freitag 1:33,662 Minuten und distanzierte die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc (+0,113) und Lewis Hamilton (+0,149) auf die Plätze zwei und drei. Die viertschnellste Zeit fuhr Arvid Lindblad (+0,228), bevor er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Streckenbegrenzung rutschte.

Hier der Endstand:

Der 19-jährige Racing-Bulls-Pilot blieb dabei unverletzt. Schon zuvor war es auch im Freien Training der Formel 2 zu einem heftigen Crash gekommen. Der Thailänder Tasanapol Inthraphuvasak krachte mit seinem Rennwagen ausgangs Kurve 19 mit großer Wucht in die Streckenbegrenzung. Der 20-Jährige stieg selbstständig aus dem schwerst beschädigten Wagen aus, der dann auch noch Feuer fing. Schwarzer Rauch stieg auf.

(Bild: AFP/PIERRE-PHILIPPE MARCOU)

Defekt bei Weltmeister Norris
Antonellis Teamkollege George Russell, Zweiter im Klassement mit 66 Punkten Rückstand auf seinen 20-jährigen Silberpfeil-Kollegen, kam im zweiten Freien Training auf Platz fünf (+0,337). Gar nicht gut lief es für Weltmeister Lando Norris am späten Nachmittag. Der zuletzt wieder formstarke Brite musste seinen McLaren früh in der Garage wegen eines Defekts abstellen. Und auch für Spaniens Formel-1-Idol Fernando Alonso gab es vor den Augen u.a. von Real-Madrid-Goalie Thibaut Courtois und Ex-Fußball-Star David Beckham mehr Ruhezeiten als erhofft auf dem Kurs mit der spektakulären Steilkurve „Monumental“ vor dem Großen Preis von Spanien am Sonntag (15 Uhr).

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Von den Piloten wurde jede Gelegenheit genutzt, um Erfahrungen und vor allem Daten auf dem neuen Kurs in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trainingszentrum von Real zu sammeln. „Es war am Anfang tricky, weil die Strecke so viel Grip hat“, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Monza-Sieger Antonelli hatte schon im ersten Training als Zweiter hinter seinem Stallkollegen Russell eine gute Figur abgegeben. Leclerc und Hamilton waren dahinter Dritter und Vierter.

Hier der Stand in der Fahrer-WM:

Auf den Formel-1-Tross wartet dieses Wochenende mit dem Grand Prix von Spanien in Madrid erstmals seit Las Vegas vor drei Jahren Neuland. Das Highlight des kurvenreichen Kurses durch das Messegelände der spanischen Hauptstadt ist die spektakuläre Hochgeschwindigkeitssteilkurve „La Monumental“. Ungeachtet fehlender Erfahrungswerte will Mercedes auf dem neuen „Madring“ an den Doppelsieg von Kimi Antonelli vor George Russell zuletzt in Monza anknüpfen.

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