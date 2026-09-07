Bildschirm, Speaker, Kamera: Die KI-Brillen kommen

Auf der Berliner Funkausstellung sind sie in den Messehallen allgegenwärtig: intelligente Brillen, die als „Bildschirm zum Aufsetzen“ dienen, Fotos knipsen, Musik abspielen und das Sichtfeld nach der Augmented-Reality-Philosophie mit digitalen Zusatzinhalten überlagern. Im Kurztest auf der Messe zeigten sich die neuen KI-Computerbrillen durchaus von ihrer nützlichen Seite – doch Privatsphäre-Ängste bleiben. Krone+ zeigt Ihnen den Stand der Dinge – und wie Sie die von Gegnern als „Perversling-Brillen“ geschmähten Gadgets erkennen, wenn sie in der Nähe sind.