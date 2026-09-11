Lenker bestrich Bagel mit Butter: Hohe Geldstrafe

„Das Lenkrad loslassen und seine Aufmerksamkeit von der Fahrt weglenken, auch wenn es für etwas ist, das so unbedeutend zu sein scheint wie die Zubereitung von Essen, kann schwerwiegende Folgen haben“, betonte Kelly Hanlen vom Polizeibezirk Darling Downs. „Ich möchte alle Autofahrer daran erinnern, dass keine Mahlzeit, Nachricht oder andere Ablenkung es wert ist, die eigene Sicherheit oder die anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel zu setzen.“