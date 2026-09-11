„Ich hatte Hunger“
Lenker bestrich Bagel mit Butter: Hohe Geldstrafe
Umgerechnet fast 700 Euro muss ein 29-Jähriger in Australien jetzt Strafe zahlen, weil er einen Bagel mit Butter bestrichen hat. Das Problem: Er saß währenddessen hinter dem Lenkrad seines Autos. Die Polizei hat kein Verständnis für dieses Verhalten.
Die Polizei stoppte am Montag einen 29-jährigen Mann, weil er sich auf den Knien seinen Bagel mit Butter bestrichen hatte, während er mit dem Auto unterwegs war. „Ich weiß, dass es dumm war, aber ich hatte Hunger“, verteidigte sich der 29-Jährige gegenüber der Polizei.
„Ich verstehe nicht, wie Sie denken konnten, dass das eine gute Idee ist“, sagte der Polizist, wie in einem von der Polizei verbreiteten Video zu sehen ist. Bei dem Vorfall stellte er außerdem fest, dass der Wagen des jungen Mannes keine gültige Zulassung hatte. Er muss daher eine Strafe von 1104 australischen Dollar (682,87 Euro) zahlen.
„Das Lenkrad loslassen und seine Aufmerksamkeit von der Fahrt weglenken, auch wenn es für etwas ist, das so unbedeutend zu sein scheint wie die Zubereitung von Essen, kann schwerwiegende Folgen haben“, betonte Kelly Hanlen vom Polizeibezirk Darling Downs. „Ich möchte alle Autofahrer daran erinnern, dass keine Mahlzeit, Nachricht oder andere Ablenkung es wert ist, die eigene Sicherheit oder die anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel zu setzen.“
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