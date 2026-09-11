Sportdirektor fordert neue Wege bei der Ausbildung

Bei der Fußball-WM landete Österreichs Nationalteam auf dem harten Boden der Realität. Der Pressingfußball sei am Ende, sagen Experten. Auch Walter Hörmann, Sportdirektor des Steirischen Verbandes, fordert eine Rückkehr zu den Wurzeln. Schon in der Nachwuchsarbeit müssen laut Hörmann andere Schwerpunkte gesetzt werden.
Die Ernüchterung bei der Fußball-WM war groß. Das Team von Ralf Rangnick konnte in keinem Spiel überzeugen, hätte fast nicht die Gruppenphase überstanden. Der Pressingfußball, davon sind viele Experten überzeugt, hat ausgedient. Auch Walter Hörmann, Sportdirektor des Steirischen Verbandes, spricht sich für eine Neuausrichtung aus. „Die WM hat gezeigt, dass wir ein Manko im fußballerischen Bereich haben. Nur mit Pressing wird es nicht mehr gehen“, so Hörmann, der zwölf Jahre im ÖFB-Sportkomitee war. „Der Fußball muss wieder im Vordergrund stehen, Technik, Eins-gegen-Eins, dribbelstarke Spieler braucht es. Die Talente-Schmiede gehört neu aufgestellt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.