Sportdirektor fordert neue Wege bei der Ausbildung

Die Ernüchterung bei der Fußball-WM war groß. Das Team von Ralf Rangnick konnte in keinem Spiel überzeugen, hätte fast nicht die Gruppenphase überstanden. Der Pressingfußball, davon sind viele Experten überzeugt, hat ausgedient. Auch Walter Hörmann, Sportdirektor des Steirischen Verbandes, spricht sich für eine Neuausrichtung aus. „Die WM hat gezeigt, dass wir ein Manko im fußballerischen Bereich haben. Nur mit Pressing wird es nicht mehr gehen“, so Hörmann, der zwölf Jahre im ÖFB-Sportkomitee war. „Der Fußball muss wieder im Vordergrund stehen, Technik, Eins-gegen-Eins, dribbelstarke Spieler braucht es. Die Talente-Schmiede gehört neu aufgestellt.“