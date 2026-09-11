Fitz freut sich auf Rapid! Schon neun Gelbe Karten

Im Cupmatch in Parndorf schrieb Dominik Fitz erstmals für den WAC an, bereitete ein Tor per Freistoß vor. „Wir haben einige sehr gute Kopfballspieler, die will ich in Szene setzen“, sagt der 27-Jährige. Am Samstag empfängt er mit den Wolfsbergern Rapid: „Auf diese Duelle freust du dich als Fußballer, wir wollen die drei Punkte.“
Freistoß Fitz, Flanke vors Tor und Pink köpft ein. So erzielte der WAC beim Cupspiel in Parndorf die 1:0-Führung. Und geht es nach Bundesliga-Heimkehrer Dominik Fitz, sollen noch etliche solche Aktionen folgen. „Wir haben mit Pink, Piesinger oder Sulzner einige sehr gute Kopfballspieler. Ich hoffe, dass ich sie mit meinen Flanken in Szene setzen kann“, meint der 27-Jährige, der 2024/25 mit 15 Torvorlagen der Assistkönig der Liga war und große Qualitäten bei ruhenden Bällen mitbringt.
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