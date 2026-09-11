„Manipulativ oder unfähig“: Kniefall vor dem ORF

Hinter den Kulissen ist der Ärger enorm. Etwa bei Kronehit-CEO Philipp König: „Von einem Konsens zu sprechen, ist befremdlich, wenn wesentliche Anliegen und Lösungsansätze der Privatmedien im gesamten Prozess de facto unberücksichtigt bleiben“, sagt der erfahrene Medienmanager, der heute nicht mehr am Forum teilgenommen hatte. Sein vernichtendes Urteil über das Forum: „Manipulativ oder unfähig, das kann ich mir jetzt aussuchen.“