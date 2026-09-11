Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Statt Reform

„Manipulativ oder unfähig“: Kniefall vor dem ORF

Innenpolitik
11.09.2026 16:00
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Das groß angekündigte Zukunftsforum sollte die Grundlage für eine umfassende ORF-Reform liefern. Herausgekommen ist vor allem eines: ein Wunschzettel vom Küniglberg. Die schwer verärgerten Privatmedien werden mit vagen Kooperationsversprechen abgespeist.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Schon im Vorfeld war die Skepsis in der Medienbranche groß. Kann ein zweitägiges Zukunftsforum mit Hunderten Teilnehmern tatsächlich die Grundlage für eine tragfähige ORF-Reform schaffen? Nach der Präsentation der Ergebnisse lautet die ernüchternde Antwort: wohl kaum.

Bereits nach dem ersten Tag probten deren Vertreter den Aufstand. Aus Protest gegen Ablauf und Stoßrichtung des Forums stand im Raum, dem zweiten Tag geschlossen fernzubleiben. Doch der gemeinsame Boykott zerbröselte. Einer nach dem anderen kam am Freitag doch wieder. Zu groß ist der Druck auf dem ohnehin schwer angeschlagenen Medienmarkt.

Fast alle ORF-Wünsche erfüllt
Bei der anschließenden Präsentation wurde klar, warum der Ärger so groß ist: Fast alles, was ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher im Vorfeld gefordert hatte, findet sich nun auch in den Ergebnissen der Arbeitsgruppen wieder.

Der ORF soll künftig Inhalte ausschließlich und zuerst für das Internet produzieren dürfen. Vorgeschlagen werden zudem mehr Freiheiten auf sämtlichen digitalen Kanälen, die direkte Interaktion mit dem Publikum und eigene Angebote für Jugendliche. Auch das bisher geltende Forenverbot soll fallen. Für Inhalte im Netz dürfte der Sender damit deutlich mehr Spielraum bekommen.

Auch der gewünschte KI-Auftrag findet sich in den Ergebnissen: Er soll gesetzlich verankert und mit gemeinsamen Daten-, Infrastruktur-, Vermarktungs- und Kooperationsmodellen verbunden werden. Auch die Auffindbarkeit öffentlich-rechtlicher Inhalte soll gestärkt und die Archivregelung ausgeweitet werden. Kurz gesagt: Die von Thurnher erhoffte „digitale Entfesselung“ wurde vom Forum nahezu vollständig abgesegnet.

SPÖ, NEOS und Grüne sprachen sich für Online-only-Angebote aus. Während die Privatmedien um Reichweiten und Einnahmen fürchten, feierte die Politik vor allem die „vielen Ideen aus den Kooperationsgruppen“. „Es wirkt so, als wären das bereits konkrete Vorhaben“, schildert ein Teilnehmer die Stimmung.

Zitat Icon

Von einem Konsens zu sprechen, ist befremdlich, wenn wesentliche Lösungsansätze der Privatmedien im gesamten Prozess de facto unberücksichtigt bleiben.

Philipp König, CEO von kronehit

Bild: kronehit

Privatmedien werden abgespeist
Die privaten Anbieter sollen unterdessen mit einer „Kooperationsverpflichtung“, Info-Content-Sharing, einem gemeinsamen digitalen Marktplatz und einer KI-Allianz beschwichtigt werden. Alles soll künftig irgendwie gemeinsam gehen. Aus Sicht der Privatmedien ist das angesichts der ohnehin privilegierten Position des gebührenfinanzierten ORF beinahe eine Provokation.

Hinter den Kulissen ist der Ärger enorm. Etwa bei Kronehit-CEO Philipp König: „Von einem Konsens zu sprechen, ist befremdlich, wenn wesentliche Anliegen und Lösungsansätze der Privatmedien im gesamten Prozess de facto unberücksichtigt bleiben“, sagt der erfahrene Medienmanager, der heute nicht mehr am Forum teilgenommen hatte. Sein vernichtendes Urteil über das Forum: „Manipulativ oder unfähig, das kann ich mir jetzt aussuchen.“

Lesen Sie auch:
Vizekanzler Babler ist – genau wie Thurnher und der künftige ORF-Chef Pig – gegen eine ...
„Zukunftsforum“
Große Bühne, kleine Erwartungen bei ORF-Konvent
10.09.2026
Baustelle Küniglberg
ORF-Reform? Nusser: „Wird ein Gemetzel im Herbst“
19.08.2026
Krone Plus Logo
Auch Weltmeister dabei
Rangnick als Coach: So soll ORF-Konvent ablaufen
09.09.2026

„Wünsche des ORF werden bedient“
Gewarnt wird vor allem vor den Folgen für den gesamten Medienmarkt. „Eine verantwortungsvolle Medienpolitik muss immer die Auswirkungen auf den Gesamtmarkt im Blick haben – andernfalls schwächen wir den Standort Österreich“, warnt König. Es sei „bedauerlich, dass hier exklusiv die Wünsche des ORF bedient wurden“. Denn wirkliche Meinungsvielfalt gebe es nur durch ein gesundes Miteinander von öffentlich-rechtlichem Kernauftrag und einer starken privaten Medienwirtschaft.

Vorerst sind das zwar nur die Ergebnisse aus Diskussionsgruppen. Was davon tatsächlich ins Gesetz kommt, entscheidet erst die Politik. Das Zukunftsforum sollte aber Grundlage für das neue Gesetz sein. Vorerst hat es aber vor allem gezeigt, wer sich mit seinen Wünschen durchsetzen konnte: der ORF.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
11.09.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ORF
ProtestInternet
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Innenpolitik
Bosnien auf Weg zur EU
„Wissen, dass Putin selbst Prozess blockiert hat“
Krone Plus Logo
„Krone“-Sommergespräch
Pühringer: „Harte Kante gegen politischen Islam“
Krone Plus Logo
Deutschland 2033
Wenn Alice Weidel dann Bundeskanzlerin ist …
100.000 Steuer-Euro
Teure Kickl-Party: „Das F in FPÖ steht für frech!“
Spricht im Pentagon
Trump bei 9/11-Gedenkfeier: „Deshalb kämpfen wir“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf