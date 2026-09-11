Musk droht Machern von kritischer Doku Klagen an

„Musk“ hatte am Dienstag beim Filmfestival von Venedig seine Premiere gefeiert und viel Beifall und gute Kritiken erhalten. Der vierstündige Dokumentarfilm zeichnet das Leben und die Karriere des reichsten Menschen der Welt nach, der unter anderem den Elektroautobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX führt – und mit seiner Unterstützung für US-Präsident Donald Trump viel Kritik auf sich gezogen hat.