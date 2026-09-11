So kann im Notfall jeder zum Lebensretter werden

„Wann habt ihr euren letzten Erste-Hilfe-Kurs gemacht?“, lautet die erste Frage des erfahrenen Rotkreuz-Mitarbeiters Helmut Binder in die Runde der „Steirerkrone“-Redaktion. Die Antwort beinahe unisono: „Beim Führerschein.“ Was bei den meisten Kolleginnen und Kollegen doch schon eine Zeit lang her ist. Und so dürfte es wohl vielen Steirern gehen. Dabei können einige wenige, einfache Handgriffe, die man in diesen Kursen lernt und auffrischt, lebensrettend sein.