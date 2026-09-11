„Die Halle riecht nach Rauch, Bratwurst und Bier“

Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin! Die Graz99ers sind am Freitag (19.30) in der deutschen Hauptstadt gegen den amtierenden DEL-Meister gefordert. Und das in einer absoluten Kultstätte: dem Wellblechpalast. Ein Hauch von DDR-Historie, ein Stück Eishockey-Geschichte. Ex-99er Dominik Grafenthin weiß, was Schiechl & Co. erwartet.
Keine schicke Halle wie die Uber-Arena, wo die Eisbären Berlin sonst vor bis zu 17.000 Zuschauern ihre Heimspiele austragen. In der Champions Hockey League weicht der deutsche Meister gegen die Graz99ers in den altehrwürdigen Wellblechpalast aus. Erbaut 1963, ein Stück DDR-Geschichte. Etwas, das man jederzeit in dieser Halle merkt. „Hier riecht es immer nach Rauch, Bratwurst und Bier.“
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