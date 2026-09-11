Die kleine Kapelle, die dem Terror trotzte

Zwischen den futuristischen Gebäuden in Manhattans Financial District übersieht man St. Paul’s Chapel leicht. So unscheinbar ihr Aussehen, so unverzichtbar ist die Sandstein-Kapelle für ihr Viertel und deren Bewohner. Östlich von Ground Zero gelegen, fungiert die anglikanische Episkopalkirche mit dem idyllischen Friedhof nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als Zufluchtsort, Kontaktzentrum und leuchtendes Symbol der Hoffnung für eine gebrochene Nation.