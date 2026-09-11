„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die freundliche American-Bully-Hündin Luna (1 Jahr, 8 Monate) hat einen kleinen Dickschädel. Sie genießt gemütliche Spaziergänge und sucht Menschen, die bei ihr auf eine gelenkschonende Bewegung achten. Aufgrund eine Futter- und Milbenallergie benötigt sie entsprechende Rücksicht im Alltag. Kinder im Haushalt sollten bereits etwas größer sein.
Tel.: 0732/247887.
Als äußerst verschmust und menschenbezogen gelten die beiden Kater Simba (am Bild) und sein Kumpel Milow. Sie sind unzertrennlich und wollen nur zusammen umziehen – am besten auf einen Platz mit Freigangmöglichkeit. Tel.: 0732/247887.
Gemeinsam mit seiner Partnerin Quinn ist Kaninchenbub Harley (am Foto) auf der Suche nach einem neuen, artgerechten Gehege. Die beiden Langohren sind fünf Jahre alt und haben bisher nur in Innenhaltung gelebt. Harley leidet an Schnupfen, den man stets im Blick behalten sollte.
Tel.: 0732/247887.
Lola (2,5 Jahre) liebt einfach jeden, auch mit Kindern kommt sie wunderbar zurecht. Aufgrund einer Ataxie und einer angeborenen Augendeformation bringt sie einige Besonderheiten mit und ist auch nicht vollständig stubenrein. Das Alleinebleiben muss sie noch üben und mit Artgenossen versteht sie sich nach einer kurzen Kennenlernzeit gut. Wer schenkt Lola einen Lebensplatz? Tel.: 0732/247887.
Tiger (8 Jahre, am Bild) und seine Freundin Nala sind auf der Suche nach ihrem Lebensplatz. Tiger hat Diabetes, das mittlerweile aber ganz gut eingestellt ist. Zusätzlich bringt der Kater aber leider noch weitere gesundheitliche Probleme mit sich, die eine entsprechende Betreuung verlangen. Gesucht werden verständnisvolle und verantwortungsbewusste Menschen mit ganz viel Herz. Tel.: 0732/247887.
Die männliche Bartagame Jabba (4 Jahre) stammt aus keiner artgerechten Haltung. Das Terrarium war viel zu klein und Jabba wurde falsch ernährt. Deshalb bringt das Reptil nun zu viel Gewicht auf die Waage – ein größeres, angepasstes Terrarium bei reptilienerfahrenen Menschen ist eine Voraussetzung für die Adoption von Jabba. Tel.: 0732/247887.
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