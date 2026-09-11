„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Lola (2,5 Jahre) liebt einfach jeden, auch mit Kindern kommt sie wunderbar zurecht. Aufgrund einer Ataxie und einer angeborenen Augendeformation bringt sie einige Besonderheiten mit und ist auch nicht vollständig stubenrein. Das Alleinebleiben muss sie noch üben und mit Artgenossen versteht sie sich nach einer kurzen Kennenlernzeit gut. Wer schenkt Lola einen Lebensplatz? Tel.: 0732/247887.