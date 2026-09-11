Mercedes glänzt auf neuer Strecke in Madrid

Alle nutzten jede Minute der einstündigen Session, um Erfahrung und vor allem Daten auf dem fünf Kilometer langen „Madring“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trainingszentrum von Real Madrid zu sammeln. Real-Tormann Thibaut Courtois verfolgte das Spektakel aus der Ferrari-Garage. Spannend wird mit Blick aufs Rennen vor allem sein, ob und wie Überholen auf dem engen Kurs am Messegelände in Madrid möglich ist. Zumindest in der ersten Stunde der Formel 1 auf der neuen Strecke blieben die befürchteten Unfälle aus.