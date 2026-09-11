Mercedes glänzt auf neuer Strecke in Madrid

Beim ersten Abtasten auf der neuen Formel-1-Strecke in Madrid hat Mercedes dominiert. George Russell stellte im ersten Freien Training am Freitag in 1:34,077 Min. die Bestzeit auf, vor Monza-Sieger und WM-Leader Kimi Antonelli (+0,286). Das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,459) und Lewis Hamilton (+0,543) folgte auf dem Kurs in der spanischen Hauptstadt mit Respektabstand, genauso wie Red-Bull-Pilot Max Verstappen (+0,626) und Weltmeister Lando Norris (+0,870) im McLaren.
Alle nutzten jede Minute der einstündigen Session, um Erfahrung und vor allem Daten auf dem fünf Kilometer langen „Madring“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Trainingszentrum von Real Madrid zu sammeln. Real-Tormann Thibaut Courtois verfolgte das Spektakel aus der Ferrari-Garage. Spannend wird mit Blick aufs Rennen vor allem sein, ob und wie Überholen auf dem engen Kurs am Messegelände in Madrid möglich ist. Zumindest in der ersten Stunde der Formel 1 auf der neuen Strecke blieben die befürchteten Unfälle aus.
Hier das Ergebnis im Detail:
Crash in Formel 2
Zuvor war es im Freien Training der Formel 2 allerdings zu einem heftigen Crash gekommen. Der Thailänder Tasanapol Inthraphuvasak krachte mit seinem Rennwagen ausgangs Kurve 19 mit großer Wucht in die Streckenbegrenzung.
Der 20-Jährige stieg selbstständig aus dem schwerst beschädigten Wagen aus, der dann auch noch Feuer fing. Schwarzer Rauch stieg auf.
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