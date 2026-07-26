Neuer Leiter des alten Spiels: Tod bittet zum Tanz

„Tretet all zu meinem Reigen dar, die ihr das Leben schon habt gegeben in Gottes Händ’ zum seligen End’!“, fordert der Tod heuer den König, die alte Frau, den Richter, den Arzt, die Jungfrau, den Bettler, den Bauer, die Mutter und den Soldaten auf: im Volksschauspiel, das in Kärnten und in der nahen Steiermark seit Jahrhunderten gegeben wird, aber erst 1924 niedergeschrieben wurde.