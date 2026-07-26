„Gruabn? Da hat‘s gleich ein paar Mal gescheppert“

Bei der COPA Eleven in der Grazer Gruabn ließen die Fußballstars von einst im Team der Copa Pele gegen eine Hobbyauswahl nicht nur Nostalgiker, sondern rund 1000 gekommene Fans schwärmen. Schachner, Junuzovic, Ogris, Jantscher, Haas, Burgstaller und Co. hatten auch den ein oder anderen Spruch auf Lager. Wie Sie im „Krone“-Video sehen können.