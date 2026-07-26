Erster Titel und Top 50 – Taggers größter Coup

Nach 13 Jahren hat Österreich wieder eine Turniersiegerin auf der WTA Tour! Lilli Tagger packte auch im Endspiel von Prag ihr bestes Tennis aus, besiegte die Ukrainerin Daria Snigur mit 7:6, 6:2. Die 18-Jährige ist damit erst Österreichs zehnte WTA-Titelträgerin.
In Bad Gastein 2013 hatte Yvonne Meusburger als bislang letzte Österreicherin ein vollwertiges WTA-Turnier gewonnen. Sonntag fand die lange Durststrecke endlich ein Ende. Denn Lilli Tagger schloss im Finale dort an, wo sie schon gegen Sara Bejlek und vor allem Barbora Krejcikova aufgehört hatte. Die 1,85 Meter große Österreicherin spielte aggressives Tennis und zeigte vor allem ihre mentale Stärke.
Snigur war stark in die Partie gestartet, spielte anfangs fast fehlerloses Tennis. Doch als Tagger 2:5 zurücklag, schaltete sie erneut einen Gang zu. Die Osttirolerin schnappte sich das Rebreak und rettete sich in den Tiebreak, den sie souverän mit 7:3 holte. Den Satzball verwandelte Lilli dabei mit einem Ass.
Beeindruckende Rückhand-Schläge
Im zweiten Durchgang war Tagger von Beginn an die dominierende Spielerin, bereitete Punktgewinne immer wieder mit ihrem starken Service vor, schlug mehrere herrliche Rückhand-Winner. Nach nur 1:30 Stunden verwandelte Tagger ihren zweiten Matchball zum 7:6, 6:2, gewann ihr bereits zweites WTA-Finale. Damit steht sie ab Montag erstmals in den Top 50 der Welt.
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