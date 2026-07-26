Erster Titel und Top 50 – Taggers größter Coup

In Bad Gastein 2013 hatte Yvonne Meusburger als bislang letzte Österreicherin ein vollwertiges WTA-Turnier gewonnen. Sonntag fand die lange Durststrecke endlich ein Ende. Denn Lilli Tagger schloss im Finale dort an, wo sie schon gegen Sara Bejlek und vor allem Barbora Krejcikova aufgehört hatte. Die 1,85 Meter große Österreicherin spielte aggressives Tennis und zeigte vor allem ihre mentale Stärke.