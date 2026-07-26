Betrug mit echten Buchungs-Daten bei Booking.com

Perfide Masche

Besonders perfide: Die Nachrichten wirken authentisch, weil sie auf echten Daten basieren. Sie kommen per WhatsApp oder E-Mail kurz vor Reisebeginn, wenn Urlauber unter Zeitdruck stehen. Der Link führt zu gefälschten Zahlungsseiten, auf denen Kreditkartendaten abgegriffen werden. Im April 2026 häuften sich solche Fälle. Zahlreiche Gäste erhielten sowohl echte Warnungen von Booking.com als auch Phishing-Nachrichten der Betrüger.