Abdul Ballout: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass

2005 kam Abdul Ballout in Berlin zur Welt, ist dort auch aufgewachsen und deutscher Staatsbürger. Die Wurzeln seiner Familie liegen im Libanon – was möglicherweise der Auslöser für die Wahnsinnstat am Samstagabend war. Denn die Angriffe auf den Libanon im Rahmen des Kriegs auf den Iran haben seinen Hass auf die USA und vor allem Israel nur noch verstärkt, wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte.