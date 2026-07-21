Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem

Ähnliches gilt für den komplizierten Aufbau der Bediensoftware. Ja, super, Acht-Zoll-Display (angeblich auch per Handschuh bedienbar, nur nicht mit meinen), aber inhaltlich ist es eher Motorrad-untypisch. Auf jeden Fall muss man es vor der Fahrt einrichten und die richtigen Widgets aktivieren, damit man nachher Infos wie Verbrauch, Reichweite und Fahrtstrecke abrufen kann, denn das Menü ist während der Fahrt nicht zugänglich, weder per Touch noch mit dem kleinen Joystick am linken Lenkerende. Außerdem ist der Drehzahlmesser nicht besonders gut abzulesen, es sei denn, man wechselt in den Sportmodus, da ist dann die Farbgebung kontrastreicher.