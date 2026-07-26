Online-Autokauf endete mit bösem Ende für Tiroler

Der 49-jährige Einheimische war auf einer Onlineverkaufsplattform für gebrauchte Pkw Mitte Juli auf das Inserat einer vermeintlichen Verkäuferin aufmerksam geworden. Zwischen 19. und 25. Juli übermittelte die Täterin dem Opfer angebliche Dokumente und bot an, den Verkauf über eine Spedition abwickeln zu lassen.