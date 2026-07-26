Online-Autokauf endete mit bösem Ende für Tiroler

Für einen Einheimischen (49) aus dem Bezirk Schwaz endete ein möglicher Autokauf im Internet mit einem bösen Ende. Eine vermeintliche Verkäuferin lockte den Mann in eine Falle und erbeutete so mehrere Tausend Euro.
Der 49-jährige Einheimische war auf einer Onlineverkaufsplattform für gebrauchte Pkw Mitte Juli auf das Inserat einer vermeintlichen Verkäuferin aufmerksam geworden. Zwischen 19. und 25. Juli übermittelte die Täterin dem Opfer angebliche Dokumente und bot an, den Verkauf über eine Spedition abwickeln zu lassen.
In weiterer Folge überwies der 49-Jährige das Geld und vereinbarte die Lieferung. Diese kam jedoch nie zustande. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von einigen Tausend Euro. „Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind laufend“, heißt es.
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