VW ID. Cross: Wolfsburgs wichtigstes Elektroauto?

Dabei sieht er nicht nur ebenso schnittig wie stämmig aus, er bietet auf geringer Grundfläche erstaunlich viel Platz. Kein Wunder, dass sie ihn intern liebevoll „Baby-Touareg“ nennen. Okay, er ist mehr Baby als Touareg, aber 475 Liter Kofferraumvolumen sind für ein 4,15 Meter kurzes Auto absolut beachtlich. Dazu kommt (im Gegensatz zum ID. Polo) ein kleiner Frunk, der zumindest Platz fürs Ladekabel und ein paar Utensilien bietet.