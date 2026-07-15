Porsche Cayenne Turbo: Das ist doch der Gipfel!

Geladen wird von 10 auf 80 Prozent in 16 Minuten, mit bis zu 400 kW Ladeleistung. Also selbst wenn man es bei freier deutscher richtig laufen lässt, kommt man schnell ans Ziel, weil Ladestopps in dem Fall zwar häufiger sind, aber nicht lang dauern. AC lädt man mit bis zu 22 kW, es ist sogar induktives Laden mit bis zu 11 kW möglich. Und beim Bremsen per Pedal wird mit bis zu 600 kW rekuperiert. Allein das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.