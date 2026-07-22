VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er

So fühlt es sich an

In den meisten Fahrsituationen hält sich der Antrieb akustisch angenehm im Hintergrund. Das berüchtigte Hochdrehen des Verbrenners findet zwar statt, wenn man stärker aufs Gas steigt, bleibt aber weit unterhalb des Nervfaktors manch anderer Vollhybride. Auf virtuelle Schaltstufen, die dem Vollhybrid von Honda eine angenehme Natürlichkeit verleihen, verzichtet VW leider. Vielleicht kommt das später. Derzeit stehen die Wolfsburger ja noch am Anfang mit dieser für sie neuen Antriebskonstruktion.