Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fast 750.000 Autos

Schon wieder Rückruf wegen Brandgefahr bei BMW

Motor
25.07.2026 11:32
(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei mehreren BMW-Pkw können Probleme am Starter zu Fahrzeugbränden führen. Die betroffenen Autos müssen nun in die Werkstatt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

744.234 Fahrzeuge ruft BMW weltweit wegen möglicher Brandgefahr zurück. In Deutschland sind nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 42.300 Autos betroffen, in Österreich kann man von rund 4000 ausgehen.

Zurückgerufen werden Modelle der Baureihen 2er bis 7er sowie i3, Z4 und X3 bis X7, jeweils aus dem Produktionszeitraum 31. Juli 2020 bis 26. Februar 2026.

Grund für den Rückruf sind durch Abrieb verursachte Ablagerungen im Starterrelais. Diese können den elektrischen Kontaktwiderstand erhöhen und in der Folge einen Kurzschluss mit erhöhter Brandgefahr auslösen.

In der Werkstatt wird der Motorstarter ersetzt. Sach- oder Personenschäden sind nach Angaben des KBA bislang nicht bekannt.

Lesen Sie auch:
Fehlerhafte Autos
Dieser Hersteller dominiert die Rückruf-Statistik
26.03.2026
Wieder Brandgefahr
Auch in Österreich: Weltweiter Rückruf bei BMW
26.09.2025
Wieder Brandgefahr
BMW ruft weltweit Hunderttausende Autos zurück
11.02.2026

Es ist nicht der erste weltweite Rückruf wegen Brandgefahr, den BMW durchführt. Und auch nicht der erste mit dem Starter als Ursache. Erst im September vergangenen Jahres riefen die Münchner Hunderttausende Autos in die Werkstatt (darunter knapp 19.000 in Österreich, 136.500 in Deutschland). Damals waren Exemplare fast aller Baureihen betroffen, die zwischen September 2015 und September 2021 gebaut wurden. Die Gefahrenursache war damals eine andere: eindringendes Wasser.

Anfang 2026 war es wieder der Starter und es war wieder Brandgefahr bei Hunderttausenden Autos. Das Starterrelais aus der Bauzeit Juli 2020 bis 2022 konnte überhitzen (betroffene Exemplare in Österreich: 1124). Nur zwei Wochen später der nächste Rückruf wegen Brandgefahr, diesmal wegen mangelhafter Verlegung des Cockpit-Kabelbaums bei gut 300.000 Fahrzeugen, die zwischen Juni 2022 und Dezember 2025 vom Band gelaufen waren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Motor
25.07.2026 11:32
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BMW
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er
Adventure mit Stil
Norton Atlas: Holprig und geschmeidig in einem
„Baby-Touareg“
VW ID. Cross: Wolfsburgs wichtigstes Elektroauto?
German Speed
Porsche Cayenne Turbo: Das ist doch der Gipfel!
Erste Vollstromfahrt
VW ID. Polo GTI: Mitreißend – mit einer Schwäche
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Spiel war manipuliert, es geht nur um das Geld“
133.704 mal gelesen
Nach dem Finale sahen in den sozialen Medien viele Verschwörungstheoretiker Argentinien ...
Wien
Hilfe für Museum: Können Sie diese Schrift lesen?
116.256 mal gelesen
Ein Brief von Emma Fridezko an ihren Bruder Karl Kraus vom Jänner 1920. Inhalt: Lebensmittel, ...
Steiermark
Aus Fahrzeug geschleudert: 57-jähriger Steirer tot
103.614 mal gelesen
Tragische Bilder: Das Mopedauto nach der Kollision, der Lenker erlag seinen Verletzungen.
Wirtschaft
Terror im Roten Meer: Warum der Ölpreis explodiert
991 mal kommentiert
Wie im Jahr 2024 (Bild) griff die Houthi-Miliz auch jetzt Öltanker im Roten Meer an. Die von der ...
Innenpolitik
ÖVP schmeißt Ruck raus – neuer Machtkampf droht
797 mal kommentiert
In der ÖVP ist der Parteiausschluss des Chefs der Wiener Wirtschaftskammer und des schwarzen ...
Innenpolitik
Paukenschlag in ÖVP! Ruck muss gehen
768 mal kommentiert
Der ÖVP reicht es: Walter Ruck wird aus der Partei ausgeschlossen, wie die „Krone“ erfuhr. 
Mehr Motor
Fast 750.000 Autos
Schon wieder Rückruf wegen Brandgefahr bei BMW
Schwieriges Thema
Ist ein klimaschonendes Auto überhaupt möglich?
Autobauer in der Krise
Volkswagen: Gewinneinbruch, Blume will Sparpaket
1600 PS, 350 km/h
Denza Z: Ein Sportwagen als Hightech-Kampfansage
Strategieänderung
VW bringt nun doch Vollhybrid – so funktioniert er

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf