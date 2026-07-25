Schon wieder Rückruf wegen Brandgefahr bei BMW

Es ist nicht der erste weltweite Rückruf wegen Brandgefahr, den BMW durchführt. Und auch nicht der erste mit dem Starter als Ursache. Erst im September vergangenen Jahres riefen die Münchner Hunderttausende Autos in die Werkstatt (darunter knapp 19.000 in Österreich, 136.500 in Deutschland). Damals waren Exemplare fast aller Baureihen betroffen, die zwischen September 2015 und September 2021 gebaut wurden. Die Gefahrenursache war damals eine andere: eindringendes Wasser.

Anfang 2026 war es wieder der Starter und es war wieder Brandgefahr bei Hunderttausenden Autos. Das Starterrelais aus der Bauzeit Juli 2020 bis 2022 konnte überhitzen (betroffene Exemplare in Österreich: 1124). Nur zwei Wochen später der nächste Rückruf wegen Brandgefahr, diesmal wegen mangelhafter Verlegung des Cockpit-Kabelbaums bei gut 300.000 Fahrzeugen, die zwischen Juni 2022 und Dezember 2025 vom Band gelaufen waren.